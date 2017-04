WTA-Turnier in Monterrey: Angelique Kerber schlägt Mandy Minella

Anzeige

WTA-Turnier in Monterrey: Angelique Kerber schlägt Mandy Minella Kerber locker eine Runde weiter / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Angelique Kerber ist derzeit Erste der Weltrangliste © Getty Images

Angelique Kerber spielt sich in Monterrey gegen Mandy Minella im Eiltempo in die nächste Runde. Laura Siegemund stürmt in Charleston ins Viertelfinale.