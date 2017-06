Das WTA-Turnier in Easbourne ist nicht nur der letzte Härtetest vor dem Saison-Highlight Wimbledon - es ist auch ein Treffen der Tennis-Superstars (täglich LIVE im TV auf SPORT1).

Acht der zehn besten Spielerinnen der Weltrangliste kämpfen in England um den letzten Titel vor dem Grand-Slam-Kracher in London. Mit von der Partie: Die Nummer eins, Angelique Kerber. Zuletzt angeschlagen und außer Form meldete sich die Deutsche rechtzeitig fit.

Wenn sie ihren Thron verteidigen will, muss sie sich nach ihrem historischen Aus bei den French Open deutlich steigern. In Paris war sie als erste Weltranglistenerste überhaupt schon in der ersten Runde gescheitert.

Dass sie derzeit noch als Spitzenreiterin geführt wird, hat Kerber der Baby-Pause von US-Star Serena Williams zu verdanken - und der Final-Niederlage von Simona Halep bei den French Open. Die Rumänien ist Kerbers schärfste Verfolgerin, die Tschechien Karolina Pliskova (in Eastbourne ebenfalls am Start) lauert auf dem dritten Rang.

Als topgesetzte Teilnehmerin steigt Kerber erst am Dienstag in der zweiten Runde ins Geschehen ein.

Neben Kerber schlagen noch zwei weitere deutsche Spielerinnen bei dem mit 753.900 Dollar dotierten Event auf. Julia Görges muss nur einen Tag nach ihrer Final-Niederlage auf Mallorca schon wieder gegen Catherine Bellis ran (gegen 16.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVETICKER). Görges hatte die US-Amerikanerin gerade erst im Halbfinale auf der spanische Insel geschlagen.

Dritte Deutsche im Bunde ist Mona Barthel, die sich bereits am Sonntag in Runde eins gegen die Kroatin Ana Konjuh durchsetzte.

