Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Innenverteidiger Andersson Ordonez vom ecuadorianischen Meister Barcelona SC Guayaquil verpflichtet.

Der 22-Jährige erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2020. "Er hat trotz seines jungen Alters bereits eine Menge Erfahrung sammeln können und steht an der Schwelle zur A-Nationalmannschaft in Ecuador", sagte Sportdirektor Bruno Hübner: "Mit ihm haben wir in der Rückrunde noch eine Option mehr in der Defensive." Die Ablöse wird auf rund 1,2 Millionen Euro geschätzt.

Ordonez soll perspektivisch aufgebaut werden, da nach der laufenden Saison der Abgang des Leistungsträgers Jesus Vallejo droht. Der 19-Jährige, der bis Mitte 2017 von Real Madrid an die Eintracht ausgeliehen ist, soll nach dem Wunsch der Königlichen wieder nach Spanien zurückkehren.