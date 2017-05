Holt sich Renato Sanches vom FC Bayern München bald Spielpraxis in der Ligue 1? Wie der Sender BeIn Sports berichtet, sind sowohl Olympique Marseille als auch Champions-League-Halbfinalist AS Monaco an einer Leihe des 19-jährigen Portugiesen interessiert.

Für die Bayern könnte das die optimale Option werden. Als Europameister mit großen Erwartungen an die Isar gewechselt, konnte der Youngster in seiner ersten Saison bei den Bayern die Erwartungen bei weitem nicht erfüllen.

Beim französischen Tabellenführer AS Monaco könnte sich der Portugiese sogar in der Königsklasse unter Beweis stellen.

Renato Sanches kam im vergangenen Sommer für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon.

In dieser Saison kam er unt Bayern-Coach Carlo Ancelotti zwar 25 Mal zum Einsatz, durfte allerdings nur zwei Mal durchspielen.