Dass Pierre-Emerick Aubameyang schon länger mit einem Wechsel zu Real Madrid liebäugelt, ist kein Geheimnis. Im Sommer hatte der BVB-Star erneut einen Transfer zu den Königlichen im Visier - ohne Erfolg. Im Interview mit dem französischen Fernsehsender RMC Sport zeigte sich der Gabuner nun deswegen enttäuscht.

"Ich werde nicht mehr von Madrid sprechen", erklärte der Gabuner und beendete damit seinen Traum, eines Tages für die Könglichen zu spielen. Aber nicht nur der geplatzte Real-Wechsel, sondern auch die gesamte Transferphase sei für ihn ein Reinfall gewesen.

Vereinbarung mit Dortmund

"Wir hatten eine Vereinbarung mit Dortmund, dass ich im Sommer wechseln durfte. Es ist nicht passiert. Es gibt Enttäuschung, aber was auch immer passiert: Ich bin glücklich zu bleiben, weil ich mich hier gut fühle. Es ist kein Problem, wir werden hart arbeiten."

Angebote hatte Aubameyang aber genug, wie er selbt bestätigte: "Es gab eine Annäherung an den AC Mailand, sie boten mir etwas an, es gab nicht viele Unterschiede zwischen dem, was ich hier und dort verdiene. Ich interessiere mich sehr für das Projekt, aber es klappte aus verschiedenen Gründen nicht."

Auch Paris Saint-Germain sei interessiert gewesen, hätte sich dann aber für Neymar und Kylian Mbappe entschieden.

China? "Eine Katastrophe"

Die Anfragen aus der chinesischen Super League seien dagegen fragwürdig gewesen: "Ich habe sie nicht ernst genommen, also gab ich nach. Es war ehrlich gesagt eine Katastrophe. Sie sind hierher gekommen, sie sind gegangen, sie sagten, sie würden zurückkommen und sind nicht zurückgekommen."

Inzwischen dürfte Aubameyang aber froh sein, weiterhin in Dortmund zu spielen. Der BVB ist derzeit Tabellenführer, dem Torjäger gelangen fünf Treffer in fünf Spielen.