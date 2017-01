Ein Lockout in der NBA ist definitiv vom Tisch: Wie die Liga am Donnerstag mitteilte, wurde der neue Tarifvertrag offiziell von den Teambesitzern und der Spielergewerkschaft NBPA unterschrieben. (Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US)

Ein langwieriger Tarifstreit zwischen beiden Seiten, der zuletzt 2011 zur Aussperrung der Spieler und Teilausfall der Saison geführt hatte, droht damit nicht mehr.

Das neue Collective Bargaining Agreement (CBA) tritt am 1. Juli 2017 in Kraft und läuft bis nach der Saison 2023/24. Der aktuelle Tarifvertrag läuft im Sommer aus. (Spielplan der NBA)

Spielergewerkschaft und Teambesitzer hatten sich bereits Mitte Dezember auf einen neuen Deal geeinigt, dieser musste nun nur noch von allen Beteiligten unterschrieben werden.