Die Toronto Raptors haben sich im vierten NBA-Playoff-Match gegen die Milwaukee Bucks mit 87:76 durchgesetzt.

In einer umkämpften Partie führte Top-Scorer DeMar DeRozan seine Raptors durch 33 Punkte fast im Alleingang zum Sieg. Sein Team konnte sich während der gesamten Partie behaupten und gab die Führung in keinem Viertel aus der Hand. Der Österreicher Jakob Pöltl kam aufseiten der Raptors erstmals nicht zum Einsatz.

Milwaukees bester Werfer Tony Snell kam lediglich auf 19 Punkte.

Durch den Erfolg gleichen die Kanadier in der Best-of-seven-Serie zum 2:2 aus. Das nächste Spiel findet am 25. April um 1 Uhr in Toronto statt.