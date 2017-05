Die Dallas Mavericks kämpften nach einem katastrophalen Saisonstart in der NBA-Saison lange um die Playoffs. Doch als endgültig klar war, dass sie die Endrunde nicht erreichen können, verloren sie offenbar absichtlich.

Das erklärte Besitzer Mark Cuban in der Dan Patrick Show. "Ab dem Zeitpunkt, als wir die Playoffs nicht mehr erreichen konnten, haben wir alles Menschenmögliche probiert, um Spiele zu verlieren", sagte Cuban. Man hätte fast nur noch mit den jungen Spielern gespielt.

Das Team von Dirk Nowitzki verlor acht der letzten zehn Spiele und beendete die Saison mit der neuntschlechtesten Bilanz der Liga. Während der Saison hatte Cuban die sogenannten "Tanking"-Taktik noch kritisiert.

"Es gibt so viele Teams, die vier Jahre davon entfernt sind, in vier Jahren Erfolg haben zu wollen, weil sich die Spieler an Niederlagen gewöhnen", so Cuban damals bei ESPN: "Wir wollen nicht überlegen, wenn wir im vierten Viertel rausnehmen, damit wir Spiele verlieren."

Der Mavs-Boss erklärte nun, man hätte sogar von Saisonbeginn an versucht zu verlieren, wenn man keine Chance auf die Playoffs gesehen hätte.