Die Golden State Warriors gehen mit einer Portion Extramotivation in Spiel 1 der Western Conference Finals gegen die San Antonio Spurs (ab 21.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 US und im LIVESTREAM auf DAZN).

Headcoach Steve Kerr ließ sich am Samstag beim Abschlusstraining nach langer Abwesenheit wieder bei der Mannschaft blicken. Es ist das erste Mal seit Mitte der Erstrundenserie gegen die Portland Trail Blazers, dass er bei einem Heimtraining anwesend war.

Seitdem nahm er sich wegen anhaltender Rückenbeschwerden eine Auszeit. Erst vergangene Woche musste er sich erneut einem Eingriff an der Wirbelsäule unterziehen. Dieser ist gut verlaufen, Kerr befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Curry hofft auf schnelle Genesung

"Es ist großartig, ihn zu sehen und seine Stimme zu hören", sagte Warriors-Superstar Steph Curry: "Und in der Zwischenzeit hat er seine Hausaufgaben gemacht. Er hat uns geholfen, uns für die Serie vorzubereiten. Wir wissen, dass er es vermisst, jeden Tag hier zu sein und die Atmosphäre zu spüren. Es bedeutet uns und ihm also viel, dass er hier ist. Hoffentlich geht es ihm bald wieder gut."

Wann Kerr wieder an die Seitenlinie zurückkehren wird, ob er das in den Playoffs überhaupt tun wird, steht noch nicht fest. In seiner Abwesenheit wird das Team weiter von Assistant-Coach Mike Brown betreut.

Spurs mit Leonard

Bei den Spurs deutet dagegen alles auf einen Einsatz von Kawhi Leonard hin. Der Alleskönner hatte sich in Spiel fünf des Conference-Halbfinales gegen die Houston Rockets am linken Sprunggelenk verletzt und musste im sechsten Spiel aussetzen.

Spurs-Coach Greg Popovich versicherte aber, dass Leonard das komplette Abschlusstraining absolviert habe.