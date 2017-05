Die Golden State Warriors haben in den NBA-Playoffs einen weiteren Schritt in Richtung Finale gemacht.

Mit einem Kantersieg von 136:100 (72:44) fertigte das erfolgreichste Team der Regular Season die Spurs in Spiel zwei der Conference Finals ab (Die NBA-Playoffs im Überblick).

San Antonio hatte ohne seinen verletzten Superstar Kawhi Leonard keine Chance und rannte schon früh einem Rückstand von mehr als zehn Punkten hinterher.

Der Anfang des Spiels glich dem in Spiel eins, nur dass dieses Mal die Dubs die hohe Führung erzielten. Ohne ihren besten Scorer Leonard kamen die Spurs zu keinem Zeitpunkt des Spiels mehr heran.

Leonard fällt verletzt aus

Leonard hatte sich in Spiel eins gegen die Warriors verletzt, als Warriors-Center Zaza Pachulia Leonard bei der Landung nach einem Sprungwurf mit den Füßen in die Quere gekommen war.

Wegen einer Knöchelverletzung hatte der Star der Spurs bereits im entscheidenden Spiel der Halbfinal-Serie gegen die Houston Rockets aussetzen müssen. In Spiel zwei verletzte sich nun Pachulia bei einem Dunk an der Ferse und konnte in der zweiten Hälfte nicht mehr mitwirken.

Curry in Hochform

Auf Seiten der Warriors glänzte einmal mehr Superstar Stephen Curry, der 29 Punkte (sieben Rebounds, sieben Assists) erzielte und sechs von neun Dreiern traf. Kevin Durant fügte 16 Punkte hinzu und Draymond Green lieferte mit 13 Punkten, neun Rebounds, sechs Assists, zwei Blocks und zwei Steals eine gute Allround-Leistung ab.

Bei den Spurs war Leonard-Ersatz Jonathan Simmons mit 22 Punkten und drei Assists der beste Spieler auf dem Feld. Zudem setzte er einen neuen Karriere-Bestwert.

LaMarcus Aldridge enttäuschte dagegen mit nur acht Punkten, er traf lediglich vier von elf Würfen aus dem Feld.

Golden State ist erst das fünfte Team, das zehn Spiele in Folge in den Playoffs gewonnen hat - zwei der vorherigen vier haben danach den Titel geholt.