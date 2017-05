Der 39-jährige Manu Ginobili hat den San Antonio Spurs in den NBA-Playoffs mit einem Mega-Play zum Ende der Verlängerung den Sieg gegen die Houston Rockets gerettet.

In der letzten Aktion von Spiel 5 in San Antonio blockte der Oldie sensationell den Dreier von MVP-Kandidat James Harden zum möglichen Ausgleich. ( Die NBA LIVE im TV auf SPORT1 US)

Die Spurs gewannen dadurch mit 110:107 und gingen in der Best-of-Seven-Serie im Halbfinale der Western Conference mit 3:2 in Führung.

Leonard muss verletzt raus

San Antonio trotzte in einer umkämpften Partie sogar der Verletzung von Superstar Kawhi Leonard. Der Flügelspieler verletzte sich im dritten Viertel am Sprunggelenk, als er auf dem Fuß von Harden landete und umknickte.

Leonard versuchte danach zwar noch weiterzuspielen, musste aber die komplette Overtime von der Bank verfolgen. Nach der Partie versicherte er aber, dass er in Spiel 6 (in der Nacht von Donnerstag auf Freitag) spielen wird.

Bis zu seinem Ausfall legte der Star der Spurs 22 Punkte und 15 Rebounds in 38 Minuten auf. (Ergebnisse und Spielplan)

Für ihn sprang Rollenspieler Danny Green in die Bresche und verhalf den Spurs mit sieben seiner 16 Punkte in der Overtime zum Sieg.

Triple-Double von Harden reicht nicht

Houstons Superstar Harden legte ein Triple-Double mit 33 Punkten, zehn Rebounds und zehn Assists auf.

Beim Stand von 101:101 kurz vor Ende der regulären Spielzeit wurde "The Beard" allerdings beim Zug zum Korb wegen eines vermeintlichen Offensivfouls zurückgepfiffen.

Die Spurs wurden auf der Gegenseite allerdings keinen Wurf vor Ablauf der Spielzeit los und verpassten es so ihrerseits, die Partie vorzeitig zu entscheiden.

Den Rockets droht nach dem erneuten Rückschlag ein böses Deja-vu: Houston hat die letzten vier Serien verloren, in denen es 2:2 stand. Bei einer weiteren Niederlage in Spiel 6 in der Nacht auf Freitag wäre das fünfte Aus in Serie bei dieser Konstellation perfekt.