Am 17. Oktober startet die neue NBA-Saison. Los geht es dabei mit zwei absoluten Kracher-Begegnungen.

Die Boston Celtics, die im Sommer unter anderem NBA-Allstar Gordon Hayward verpflichtet haben, treffen auf die Cleveland Cavaliers um Superstar LeBron James. Neben Hayward gehört auch der frühere Bamberger Daniel Theis zum Kader der Celtics. Nach drei Meisterschaften mit den Franken wurde für den Center der Traum von der NBA wahr.

Und auch das zweite Spiel an Tag eins lässt keine Wünsche offen. Die Houston Rockets treffen auf die Golden State Warriors mit den Superstars Kevin Durant und Steph Curry. Die Rockets machten in der Offseason mehrfach von sich reden, unter anderem mit der Verpflichtung von Superstar Chris Paul. Außerdem kündigte Team-Besitzer Leslie Alexander an, den Klub verkaufen zu wollen.

Dallas startet gegen Atlanta

Bereits am 18. Oktober erwartet die deutschen Fans das erste Highlight. In ihrem Auftaktspiel treffen die Atlanta Hawks mit Dennis Schröder auf die Dallas Mavericks mit Superstar Dirk Nowitzki. Der Würzburger startet dann bereits in seine 20. Saison bei den Mavs und kann nun auch auf Unterstützung aus der alten Heimat bauen. Der ebenfalls aus Würzburg stammende Maxi Kleber trägt mit Beginn der neuen Saison ebenfalls das Trikot der Mavericks.

Für Dennis Schröder dürfte die kommende Saison eher wenig erfolgsversprechend werden. Der aktuelle Kader kann nicht mehr an die Glanzzeiten aus dem Jahr 2015 anknüpfen.

Schwerer Auftakt für Zipsers Bulls

Für Paul Zipser und die Chicago Bulls wartet mit den Toronto Raptors um Kyle Lowry im ersten Spiel bereits eine große Herausforderung. Um bei den Bulls voll durchstarten zu können, verzichtet der 23-Jährige im Sommer auf die Europameisterschaft.

Eine spannende Begegnung steht auch am 15. November an, da treffen die beiden Top-Picks des letzten Drafts, Lonzo Ball und Markelle Fultz, im Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Philadelphia 76ers aufeinander. Zwischen den beiden wird während der gesamten Saison ein heißes Duell um den Titel "Bester Rookie des Jahres" erwartet.

Am ersten Weihnachtsfeiertag bekommen die Fans dann ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk. In der Neuauflage des letztjährigen Finals treffen die Cleveland Cavaliers auf die Golden State Warriors.