Die Houston Texans haben ihren Heimvorteil und die Verletzungsmisere der Oakland Raiders ausgenutzt und besiegten das Überraschungsteam der Regular Season zu Hause klar mit 27:14 (10:7, 10:0, 0:0, 7:7).

Damit hält das Team um den wieder zum Starting-Quarterback beförderten Brock Osweiler seinen Traum vom 51. Super Bowl am 5. Februar im eigenen Stadion am Leben.

Alle Highlights der NFL im Video auf SPORT1.de

Die Raiders, die verletzungsbedingt sowohl auf ihren Star-Quarterback Derek Carr (Knöchelbruch), als auch auf dessen Ersatz Matt McGloin verzichten mussten, lagen zur Halbzeit bereits mit 13 Punkten zurück. Auf ein Fieldgoal ließen die Hausherren einen kurzen Touchwon-Run von Miller zum frühen 10:0 folgen. (SERVICE: Der Spielplan der Playoffs)

Danach verkürzte Latavius Murray für Oakland zwar, aber die Trendwende blieb aus. Beide Teams verließen sich vor allem auf ihr Laufspiel. Den letzten Touchdowns der Texans zur 27:7-Vorentschiedung erlief ausgerechnet Quarterback Osweiler, der im vorletzten Spiel der Regular Season aufgrund von nicht zufrieden stellenden Leistungen noch auf die Bank strafversetzt worden war, und nur aufgrund einer Gehirnerschütterung seiner Konkurrenten Tom Savage gegen die Raiders wieder zum Einsatz kam.

In der Divisional Round treffen die Texans am nächsten Wochenende bei einem Heimsieg der Steelers über die Dolphins auswärts auf die New England Patriots. Sollte sich Miami durchsetzen, reist Houston nach Kansas City. Texans-Coach Bill O'Brien bestätigte nach der Partie, dass Osweiler auch in der kommenden Woche starten wird.

Im zweiten Match des Abends bezwangen die Seattle Seahawks durch ein starkes Schlussviertel die Detroit Lions mit 26:6 (0:0, 10:3, 0:3, 16:0) und warten in der nächsten Runde nun auf die Atlanta Falcons.