Die Playoffs in der NFL gehen in die heiße Phase. Nach der Divisional Round kämpfen in den Conference Championships nur noch vier Teams um den Einzug in den Super Bowl 2017, der am 5. Februar in Houston stattfindet: Die Atlanta Falcons, die Green Bay Packers, die New England Patriots und die Pittsburgh Steelers.

Topfavorit New England setzte sich gegen die Houston Texans durch und genießt am 22. Januar nun Heimvorteil gegen die Steelers, die gegen die Kansas City Chiefs das bessere Ende für sich hatten.

Im zweiten Duell der Conference Championships messen sich die Falcons nach dem Sieg über die Seattle Seahawks mit Green Bay, das die Dallas Cowboys niederrang. Alle vier Teams haben erstklassige Quarterbacks in ihren Reihen: Matt Ryan (Falcons), Aaron Rodgers (Packers), Tom Brady (Patriots) und Ben Roethlisberger (Steelers).

Das große Finale, der Super Bowl LI, steigt dann am 5. Februar. Der AFC-Champion kämpft mit dem Sieger der NFC um die Football-Krone als Nachfolger der Denver Broncos. Das Team mit der besseren Saison ist offiziell Heimmannschaft, Austragungsort ist allerdings Houston. In der Halbzeitpause tritt Lady Gaga auf.

Atlanta Falcons

Saisonbilanz: 11 Siege - 5 Niederlagen

Saisonduell mit Packers: 33:32 am 31. Oktober

Der bisherige Weg: 36:20 vs. Seattle Seahawks (Divisional Round)

Der Quarterback: Matt Ryan - Saison: 4944 Passing Yards (Rang 2), 38 Touchdowns (Rang 2)

Green Bay Packers

Saisonbilanz: 10 Siege - 6 Niederlagen

Saisonduell mit Falcons: 32:33 am 31. Oktober

Der bisherige Weg: 38:13 vs. New York Giants (Wild Card Game), 34:31 vs. Dallas Cowboys (Divisional Round)

Der Quarterback: Aaron Rodgers - Saison: 4428 Passing Yards (Rang 4), 40 Touchdowns (Rang 1)

New England Patriots

Saisonbilanz: 14 Siege - 2 Niederlagen

Saisonduell mit Steelers: 27:16 am 24. Oktober

Der bisherige Weg: 34:16 vs. Houston Texans (Divisional Round)

Der Quarterback: Tom Brady - Saison: 3554 Passing Yards (Rang 20), 28 Touchdowns (Rang 7)

Pittsburgh Steelers

Saisonbilanz: 11 Siege - 5 Niederlagen

Saisonduell mit Patriots: 16:27 am 24. Oktober

Der bisherige Weg: 30:12 vs. Miami Dolphins (Wild Card Game), 18:16 vs. Kansas City Chiefs (Divisional Round)

Der Quarterback: Ben Roethlisberger - Saison: 3819 Passing Yards (Rang 17), 29 Touchdowns (Rang 6)

Der Spielplan der NFL-Playoffs

Conference Championships:

22. Januar, 21.05 Uhr:

Atlanta Falcons - Green Bay Packers (NFC)

23. Januar, 0.40 Uhr:

New England Patriots - Pittsburgh Steelers (AFC)

Super Bowl LI:

5. Februar in Houston/Texas

Divisional Playoffs:

14. Januar

Atlanta Falcons - Seattle Seahwaks (NFC) 36:20

15. Januar

New England Patriots - Houston Texans (AFC) 34:16

Dallas Cowboys - Green Bay Packers (AFC) 31:34

16. Januar

Kansas City Chiefs - Pittsburgh Steelers (NFC) 16:18

Wild Card:

7. Januar

Houston Texans (9-7) - Oakland Raiders (12-4) 27:14

Seattle Seahawks (10-5) - Detroit Lions (9-7) 26:6

8. Januar

Pittsburgh Steelers (11-5) - Miami Dolphins (10-6) 30:12

Green Bay Packers (10-6) - New York Giants (11-5) 38:13