Die Highlights des Pro Bowl im Video:

Eine Woche vor dem 51. Super Bowl hat sich die Auswahl der AFC im All-Star-Spiel der NFL durchgesetzt.

Quarterback Alex Smith von den Kansas City Chiefs führte sein Team in einem unterhaltsamen Spiel im Camping-World-Stadion in Orlando/Florida zu einem 20:13 gegen die Auswahl der NFC. Als wertvollster Spieler (MVP) der Offense wurde Travis Kelce (Kansas City) ausgezeichnet. Er fing den Touchdown zum zwischenzeitlichen 14:7.

Der Pro Bowl fand erstmals in Orlando statt, zwischen 1980 und 2016 wurde das Spiel 35-mal im Aloha-Stadion auf Hawaii ausgetragen. Die NFL kehrte 2017 wieder zum alten Format NFC gegen AFC zurück. In den vergangenen drei Jahren waren die Mannschaften von zwei Ehren-Kapitänen in einem Fantasie-Draft zusammengestellt worden.

Im Super Bowl LI treffen am 6. Februar (0.30 Uhr) die Atlanta Falcons und die New England Patriots aufeinander.