Die Highlights des Pro Bowl im Video:

Eine Woche vor dem 51. Super Bowl in Houston zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons stieg in Orlando der Pro Bowl. Die Star-Auswahlen der American Football Conference und der NFC lieferten sich ein Spektakel, bei dem die AFC als Sieger vom Feld ging.

Die Partie hatte einige Highlights parat. MVP Travis Kelce sprang elegant in die Endzone und feierte mit dem "SaltBae"-Jubel, Kirk Cousins bewies nach einer Interception Kämpferherz.