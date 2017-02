Trotz Schnee und eisiger Kälte haben zehntausende Football-Fans die New England Patriots zwei Tage nach dem fünften Super-Bowl-Triumph in Boston empfangen.

Bei der Siegesparade vom Hynes Convention Center bis zur City Hall Plaza präsentierte das auf Amphibienfahrzeugen feiernde Team um Star-Quarterback Tom Brady seinen begeisterten Anhängern am Dienstagvormittag stolz die Vince Lombardi Trophy.

Bildergalerie Die besten Bilder des Super Bowl LI 36 Bilder

Auch der deutsche Tackle Sebastian Vollmer, der in dieser Saison verletzungsbedingt nicht zum Einsatz kam, nahm an den Feierlichkeiten teil. Am Sonntag hatten die Patriots im NFL-Finale in Houston/Texas die Atlanta Falcons nach einer Aufholjagd und Verlängerung mit 34:28 bezwungen.