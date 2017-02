Super Bowl verschlafen oder zur Halbzeit den TV nach der klaren Führung der Atlanta Falcons ausgemacht?

Das wäre schade, denn dann haben Sie eines der größten Comebacks in der Geschichte des Sports verpasst.

SPORT1 hilft aus und hat alles Wissenswerte rund um den Super Bowl LI:

Der verdiente Sieger

Die New England Patriots haben die Atlanta Falcons mit 34:28 nach Verlängerung bezwungen. Dabei waren die Patriots in ersten Hälfte bereits mit 0:21 und später sogar mit 3:28 in Rückstand gelegen.

Mit unglaublichen 19 Punkten im letzten Viertel retteten sich die Patriots erst doch noch in die erste Overtime der Super-Bowl-Historie, um dann mit einem Touchdown von Running Back James White (3 TD) den Sieg perfekt zu machen.

Nie zuvor hatte ein Team im Super Bowl mehr als zehn Punkte aufgeholt. Die Falcons ruhten sich nach der Halbzeit zu sehr auf ihrem Vorsprung aus und versuchten, die Uhr runterzuspielen, wofür sie bitter bestraft wurden.

Der Held des Abends

Tom Brady - natürlich. Dabei begann die Partie für ihn alles andere als nach Wunsch. Der Superstar - mit fünf Super-Bowl-Triumphen nun alleiniger Rekordhalter - fand zunächst nicht wie gewohnt ins Spiel. Ein schwacher Pass von ihm brachte Atlanta die klare 21:3-Halbzeitführung.

Doch Brady wäre nicht Brady, wenn er nicht zurückschlagen und sein Team mit seiner unfassbaren Coolness doch noch auf die Siegerstraße führen würde.

Am Ende brachte er 43 seiner 62 Pässe für unglaubliche 466 Yards an den Mann und wurde folgerichtig zum vierten Mal zum MVP des Endspiels gewählt. Damit übertrumpfte er auch den legendären Joe Montana, der bei vier Triumphen dreimal zum wertvollsten Spieler gewählt worden war.

Der tragische Held

Kein Zweifel, Atlantas Matt Ryan (17 von 23 für 284 Yards, 2 Touchdowns). Der Quarterback zeigte lange Zeit eine überragende Leistung und zerpflückte die Defense der Patriots mit seinen ungeheuer präzisen Pässen.

In der zweiten Hälfte wurde Ryan dann zunächst Leidtragender der zu konservativen Taktik der Falcons, ehe sein Fumble im letzten Viertel New England doch noch die Tür zum fünften Titel öffnete.

Richtig Pech hatte er dann in der Verlängerung: Da die Falcons den Münzwurf verloren und die Patriots direkt zum Touchdown marschierten, bekam er keine Chance mehr, um sich doch noch zum Helden zu machen.

Die Top-(Promi-)Reaktionen:

Der verrückteste Super Bowl aller Zeiten ließ auch das Netz durchdrehen:

NBA-Legende Kobe Bryant

NBA-Star Le Bron James

Tennis-Star Eugenie Bouchard

NFL-Star Russell Wilson

NFL-Star Dez Bryant

Die Halftime Show

Wer Lady Gaga einlädt, weiß, dass er eine große Show geboten bekommt: So war es auch diesmal.

Der Pop-Superstar begann seinen Auftritt auf der Kuppel des NRG Stadium mit der US-amerikanische Freiheitshymne "This Land is Your Land". Anschließend stürzte sie sich in ihrem Glitzer-Outfit in die Tiefe und zeigte ungeahnte Drahtseil-Künste.

Es folgte ein Medley ihrer größten Hits wie "Pokerface", "I was born this way" und "Telephone" - selbstverständlich in ständig wechselnden Outfits und begleitetet von jeder Menge Feuerwerk. Fazit: Die Halbzeit-Show war wie erwartet gigantisch und völlig gaga.

Keine Skandale?

Es verlief weitgehend ruhig, lediglich Lady Gaga konnte sich eine kleine Spitze gegen den US-Präsidenten Donald Trump nicht verkneifen.

Unter dem Jubel der Fans forderte Lady Gaga: "Freiheit und Gerechtigkeit für alle" - da hatte man mehr erwartet, beziehungsweise Trump wohl mehr befürchtet.