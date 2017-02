Der Countdown zur "Greatest Show on Turf" tickt langsam herunter, die Tailgate-Parties für den Super Bowl LI (ab 0.30 Uhr im LIVETICKER sowie LIVE und im Originalkommentar bei DAZN) sind fertig geplant, und die Kühlboxen sind mit Kaltgetränken gefüllt.

Ganz Houston fiebert dem Showdown zwischen den Atlanta Falcons und den New England Patriots entgegen. Beide Teams wurden von vorne bis hinten und einmal im Kreis durchleuchtet, es gibt keine Geheimnisse mehr – oder doch?

Florian Pertsch berichtet für SPORT1 vom Super Bowl in Houston © SPORT1 / Getty Images

SPORT1 geht für Sie auf Nummer sicher und liefert kurz vor dem Opening Kick die wichtigsten - und kuriosesten - Zahlen rund um den Super Bowl LI.

0: Null Titel stehen bei Falcons Quarterback Matt Ryan zu Buche. Der Spielmacher Atlantas hat noch nie etwas gewonnen, weder in der NFL, noch mit dem Boston College. Und der Titel an der William Penn Charter School zählt nicht wirklich, da die High School an keinem wirklichen Ligabetrieb teilgenommen hat.

1: Eine magere Meisterschaft hat die Stadt Atlanta bisher gewonnen. Die Atlanta Braves holten sich 1995 die World Series in der Major League Baseball. Hawks (NBA) und Falcons (NFL) gingen bislang leer aus.

2: Für Falcons Head Coach Dan Quinn könnte es der zweite NFL-Titel der Karriere werden, nachdem er 2014 den Gewinn des Super Bowl XLVIII als Defensive Coordinator der Seattle Seahawks feiern durfte.

3: Anzahl der Super-Bowl-Ringe von Patriots-Besitzer Robert Kraft. Eigentlich sollte er vier haben, sehr richtig, doch der 2004er Ring befindet sich in Russland. Genauer gesagt im Kreml, denn Russlands Präsident Wladimir Putin hat der Meisterschaftsring so gut gefallen, dass er, einmal anprobiert, einfach nicht mehr hergegeben hat.

4: Vier Mal reckten Head Coach Bill Belichick und Quarterback Tom Brady für die New England Patriots die Vince Lombardi Trophy gemeinsam in den NFL-Himmel.

6: Sechs Super-Bowl-Siege nennt Belichick sein eigen. Neben den vier Titeln mit New England gewann er als Defensive Coordinator der New York Giants 1987 und 1991 den Super Bowl.

11: Elf der letzten zwölf Super-Bowl-Champions trugen im Endspiel weiße Trikots. In Houston tragen übrigens die New England Patriots Weiß.

13: Anzahl der Falcons-Spieler, die von Quarterback Matt Ryan einen Touchdown-Pass gefangen haben. Rekord in der Regular Season. Julio Jones (6), Taylor Gabriel (6), Mohamed Sanu (4), Justin Hardy (4), Tevin Coleman (3), Jacob Tamme (3), Austin Hooper (3), Devonta Freeman (2), Aldrick Robinson (2), Levine Toilolo (2), Patrick DiMarco (1), Josh Perkins (1), D.J. Tialavea (1). Insgesamt gelangen den Falcons 58 Offensive-Touchdowns, natürlich Bestwert in der Regular Season.

15,5: So oft gingen gegnerische Quarterbacks durch Atlantas Linebacker Vic Beasley zu Boden. 15,5 Sacks bedeuteten in der Regular Season Platz eins.

16: Spiele in denen New Englands Running Back Dion Lewis auf dem Feld stand – und die alle gewonnen wurden. Lewis ist die personifizierte Sieg-Garantie – 16:0-Bilanz seit 10. September 2015.

27: Tom Brady hat mit 23 Siegen mehr Playoff-Spiele gewonnen, als 27 NFL-Teams seit dem Zusammenschluss von AFL und NFL im Jahr 1970.

33,8: Punkte im Schnitt der Atlanta Falcons in der Regular Season und damit klar auf Platz 1. In den Playoffs stieg der Schnitt sogar auf 40,0.

35: Titel der Stadt Boston: Boston Celtics (17 NBA-Titel), Boston Red Sox (8 World Series, MLB), Boston Bruins (6 Stanley Cups, NHL), New England Patriots (4 NFL-Titel).

250: Mehr Punkte hat die Defense der Patriots in der abgelaufenen Saison nicht zugelassen. Ligabestwert!

1.361: Erzielte Touchdowns bis zum Super Bowl 51. In 266 Spielen und nach 34.008 Offensive-Snaps.

3.499: Preis in Dollar für das billigste Ticket beim Super Bowl LI. Grenzen nach oben setzt eigentlich nur der Geldbeutel. Zur Orientierung: Das teuerste Single-Game-Ticket kostet 22.000 Dollar.

5.000: Preis in Dollar für einen Super-Bowl-Ring. Die NFL stellt dem Sieger 150 Ringe zur Verfügung, inklusive Änderungswünsche. Der Verlierer bekommt übrigens ebenfalls 150 Ringe, Wert ca. die Hälfte der Championship-Ringe.

107.000: Prämie in Dollar für den Gewinn des Super Bowls. Hinzu kommen natürlich noch Prämien für die vorangegangen Playoff-Runden. Insgesamt sind 183.000 Dollar möglich. Die Verlierer bekommen 53.000 (SB LI) bzw 129.000 Dollar pro Spieler.

5.000.000: Kosten in Dollar für einen 30-sekündigen Werbespot während des Super Bowls. 1967 kosteten während des ersten Super Bowls 30 Sekunden noch 40.000 Dollar.

114.400.000: Zuschauer beim Super Bowl XLIX. Ausgabe 49 war damit das meistgesehene TV-Event der US-Geschichte. Der letzte Super Bowl lockte immerhin 111,9 Millionen Zuschauer vor den Fernseher.