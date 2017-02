Die Spannung nähert sich dem Höhepunkt, in wenigen Tagen steigt der Super Bowl LI in Houston zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons.

Football-Fans erhoffen sich ein spektakuläres Spiel zwischen der besten Offensive (Falcons) und der besten Defensive (Patriots) der Liga. Gerade das Aufeinandertreffen der beiden Star-Quarterbacks Matt Ryan (Falcons) und Tom Brady (Patriots) sorgt für garantierte Gänsehaut.

Zur Einstimmung zeigt SPORT1 die besten Plays in der Geschichte des NFL-Finals.

Von David Tyrees spektakulärem "Helmet Catch" in Super Bowl XLII für die Giants über Malcolm Butlers siegbringende Interception für die Patriots in Super Bowl XLIX bis hin zu Von Millers Gala-Vorstellung in Super Bowl 50 sind wirklich alle Highlights dabei.

Also einfach zurücklehnen - und genießen!