Aaron Rodgers, Tom Brady, Matt Ryan und Co.: Die Kandidaten für den Titel des Most Valuable Player in der NFL zeigen über die ganze Saison hinweg ihr Können.

Am Samstagabend wird in der Show "NFL Honors" dann der Gewinner der prestigeträchtigen Auszeichnung bekannt gegeben, die im letzten Jahr Panthers-Quarterback Cam Newton und zuvor Packers-Quarterback Aaron Rodgers einstreichen konnten.

Der letzte Spieler, der kein Quarterback war und dennoch den Award gewinnen konnte, war Vikings-Running-Back Adrian Peterson nach seinem Fabeljahr 2012.

SPORT1 stellt kurz vor dem Super Bowl LI zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons die Top 10 der MVP-Plays in der Regular Season der NFL 2016 vor.