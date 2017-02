Für gewöhnlich nehmen Football-Spieler nur in Ausnahmefällen auf einem Golf-Kart Platz. Wenn sie verletzt sind.

Tom Brady allerdings strahlte über das ganze Gesicht, als er nach dem 34:28-Sieg im Super Bowl LI mit viel Gehupe per Elektromobil durch die Katakomben des NRG Stadiums in Houston zur Kabine der New England Patriots chauffiert wurde.

Florian Pertsch berichtet für SPORT1 vom Super Bowl LI in Houston © SPORT1 / Getty Images

Der Star-Quarterback hatte noch schnell sein Interview als MVP des Super Bowl hinter sich gebracht, nachdem er zuvor mit 466 Yards und dem spektakulärsten Comeback der NFL-Geschichte ein Spiel für die Ewigkeit ablieferte.

Jetzt ging es endlich in die Kabine der Pats, die nach Aussagen eines der Betreuer "die besch... eidenste Kabine aller Zeiten ist. Die Spinde sind aus Metall, diese verflixte NFL. Nichts bekommen die hin."

Brady: "Höllisch gutes Spiel von uns"

Brady war das alles egal. Vom Spiel gezeichnet stand er in der Mitte des Raumes, nahm die Glückwünsche entgegen, mit sich und der Welt im Reinen.

"An diesen Moment werden wir uns unser ganzes Leben erinnern. Mit 3:28 hinten zu liegen, und noch ein Comeback zu schaffen, erfordert eine enorme mentale Stärke. Das war ein höllisch gutes Spiel von uns", so Brady.

Der 39-Jährige wirkte vor allem in Halbzeit eins nicht auf der Höhe seines Schaffens. Gerade in den sozialen Medien wurde bereits der Abgesang auf den Superstar angestimmt. Besonders einfallsreich war zum Beispiel das "Crying Jordan"-Meme.

Rekorde auf allen Ebenen

Doch Brady berappelte sich und riss sein Team im zweiten Durchgang - und vor allem im letzten Viertel - mit. Noch nie gelang einem Team im Super Bowl ein Comeback mit 25 Punkten, Brady stellte zudem einen Rekord mit geworfenen und vollendeten Pässen (43 von 62) auf.

"Wir haben in Halbzeit eins den Kardinalfehler begangen und den Ball hergeschenkt. Aber Tom hat uns dazu ermahnt, ruhig zu bleiben und von Down zu Down zu spielen", so Wide Receiver Julian Edelman nach dem Spiel.

Mit dem letzten Drive über zehn Plays und 91 Yards erzwang Brady die Overtime und behielt auch in der Verlängerung die Nerven. "Cool, gefasst und kontrolliert", beschrieb Mitspieler Danny Amendola seinen Quarterback.

Emotionaler Moment mit Besitzer Kraft

Nach der ersten Ehrenrunde in der Kabine schob sich dann ganz leise Besitzer Robert Kraft neben seinen Superstar, hielt ihm die Zigarrenschachtel hin, und da war er wieder. Dieser kurze Moment bei Brady, in dem er sich anmerken ließ, wie emotional dieser Super Bowl LI für ihn war.

Kurzer Plausch, sanfte Umarmung und ein "I love you man", dann widmete sich Brady wieder dem Trubel in der Umkleide.

Deflate-Gate, der Skandal um irregulär aufgepumpte Bälle? Vergessen. Vier Spiele Sperre? Egal. Zum fünften Mal Super-Bowl-Champion. Nichts anderes zählte.

Der größte Spieler aller Zeiten

Die Leistung in Super Bowl LI wird Brady endlich über alle Zweifel erhaben machen. Dieses Comeback entstand zuallererst aus seinem Willen heraus, sich nicht mit einer Niederlage abzufinden.

Brady demonstrierte einmal mehr seine Führungsqualität, und sein Team folgte ihm geschlossen.

Der Lohn dafür ist die fünfte Vince Lombardi Trophy seiner Karriere - und der Titel "Größter Quarterback der Geschichte".