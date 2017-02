Die Fans der Atlanta Falcons nehmen ihre Liebe zum Klub vor dem Super Bowl LI gegen die New England Patriots in Houston (So., ab 0.30 Uhr LIVE und im Originalkommentar bei DAZN) äußerst ernst.

Der Besitzer einer Tankstelle in Gainesville, Georgia geht sogar so weit, Bier aus Boston bis auf weiteres aus seinem Sortiment zu streichen.

"Wir werden kein Sam Adams verkaufen, bis der Super Bowl vorbei ist", verkündete Tankstellen-Besitzer Viral Chhaduha seine resolute Botschaft.

Der Grund für den Bier-Boykott erklärt Falcons-Fan Chhaduha mit einem Artikel von Dan Shaughnessy im Boston Globe, in dem der Redakteur erklärte, dass es ihm als Patriots-Fan schwerfällt, sich für ein Duell mit den Falcons zu begeistern.

"Ich habe mich total auf den Super Bowl gefreut und dann kommt dieser Typ und belächelt unsere Teams und unsere Fans in Atlanta. Das hat mich richtig wütend gemacht", so Chhaduha.

Die Samuel Adams Brauerei, benannt nach einem der Gründerväter der USA, reagierte bei Twitter ziemlich schlagfertig.