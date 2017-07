Footballer John Urschel von den Baltimore Ravens aus der US-amerikanischen Profiliga NFL hat am Donnerstag überraschend seinen Rücktritt verkündet.

Laut ESPN besteht ein Zusammenhang zwischen den Ergebnissen einer am Dienstag veröffentlichten Studie zu Hirnverletzungen im Football und dem Rücktritt des 26 Jahre alte Offensive Lineman. Das Nachrichtenportal beruft sich dabei auf eine Quelle innerhalb des Teams.

Im Gespräch mit SPORT1 hatte sich Urschel vor einigen Monaten bezüglich dieses Themas noch anders geäußert: "Das Spiel kann für deine langfristige, geistige Gesundheit nicht gut sein. Wie schädlich es wirklich ist, wurde aber noch nicht schlüssig nachgewiesen. Fakt ist: Ich liebe dieses Spiel und kann ohne es aktuell nicht leben."

Mathematik-Doktorand am MIT

Neben seiner Footballkarriere hat sich Urschel bereits seit vergangenem Jahr als Doktorand der Mathematik am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) ein zweites Standbein aufgebaut.

Die Studie der Boston University und VA Boston Healthcare System hatte bei 110 von 111 untersuchten Gehirnen von ehemaligen, mittlerweile verstorbenen, Footballspielern die degenerative neurologische Erkrankung CTE festgestellt. Es wird vermutet, dass sie durch wiederholte Zusammenstöße mit dem Kopf verursacht wird.

Kritik dieser Art am Football gibt es schon länger. Bereits im April des vergangenen Jahres hatte eine Studie in den USA bei zurückgetretenen Spielern der NFL eine überdurchschnittlich hohe Quote an Hirnverletzungen aufgezeigt. Rund 43 Prozent der ehemaligen Akteure hatten entsprechende Erkrankungen als Spätfolge von Schlägen und Kopfstößen aufgewiesen.