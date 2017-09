Der Auftakt in die neue NFL-Saison hatte es in sich: Meister New England Patriots patzte überraschend und kassierte gegen die Kansas City Chiefs eine deutliche 27:42 (14:17)-Niederlage (Spielplan der NFL).

Für die als haushoher Favorit gestarteten Patriots um Star-Quarterback Tom Brady, denen nicht wenige Experten eine perfekte Saison mit 19 Siegen zugetraut hatten, war es eine katastrophale Bruchlandung.

Doch auch die Duelle am ersten Sonntag der Saison garantieren einiges an Spannung. SPORT1 ist ab 19 Uhr HIER im LIVETICKER dabei.

Hier aktualisieren

+++ Lynchs Comeback im Fokus +++

Beim Season Opener der Tennessee Titans gegen die Oakland Raiders kommt es zum NFL-Comeback von Marshawn Lynch. Der Running Back spielte zuletzt im Januar 2016 und verkündete danach seinen Abschied. Jetzt ist "Beastmode" in seine Heimatstadt zurückgekehrt und will im Trikot der Oakland Raiders wieder angreifen.

Die Frage ist nur: Kann der 31-Jährige an seine alten Leistungen anknüpfen?

Neben dem Comeback von Lynch wird auch das Duell der beiden Jungstar-Quarterbacks Derek Carr (Raiders) und Marcus Mariota (Titans) mit Spannung erwartet.

Super-Bowl-Verlierer Atlanta Falcons trifft auf die Chicago Bears und die Cleveland Browns um Rookie-Quarterback DeShone Kizer empfangen die Pittsburgh Steelers.

Die Spiele am Sonntag um 19 Uhr im Überblick:

Buffalo Bills - New York Jets

Washington Redskins - Philadelphia Eagles

Tennessee Titans - Oakland Raiders

Houston Texans - Jacksonville Jaguars

Detroit Lions - Arizona Cardinals

Chicago Bears - Atlanta Falcons

Cincinnati Bengals - Baltimore Ravens

Cleveland Browns - Pittsburg Steelers

Verfolgen können Sie die Spiele hier im LIVETICKER, im Stream auf DAZN oder im TV bei ProSieben MAXX.