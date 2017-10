Die New England Patriots haben in der fünften Woche der NFL mit 19:14 (13:7) gegen die Tampa Bay Buccaneers gewonnen. Der knappe Sieg bringt die Saison-Bilanz der Patriots um Star-Quaterback Tom Brady nach dem durchwachsenen Start wieder auf einen positiven Wert von 3:2.

Highlights Buccaneers - Patriots:

In Tampa war es aber die Defense der Pats, die am Ende den Sieg einfuhr. Brady verlor zweimal den Ball in der Offensive, zeigte aber ohne seinen verletzten Tight End Rob Gronkowski ansonsten eine gute Leistung.

Die Buccaneers hatten Sekunden vor Schluss noch die Chance auf den Sieg, der Pass von Quarterback Jameis Winston erreichte aber nicht seinen Receiver.

Der erste Pick von 2015 hatte über das gesamte Spiel große Probleme mit der Genauigkeit seiner Würfe, so war es bezeichnend, dass er beim Pass von der 19-Yard-Linie keinen Abnehmer fand.

Die nächsten Spiele der fünften NFL-Woche finden am Sonntag statt (ab 19.00 Uhr LIVESCORES).