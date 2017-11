Am kommenden Wochenende steht der Auftakt der Biathlon-Saison 2017/18 an. Der olympische Winter beginnt für Laura Dahlmeier, Simon Schempp und Co. mit dem Weltcup in Östersund (26. November bis 3. Dezember im LIVETICKER).

SPORT1 beantwortet die wichtigsten Fragen zum Saisonstart.

Was sind die Highlights der Saison?

Im schwedischen Östersund beginnt für die Biathleten die Olympia-Saison. Auf dem Programm stehen am Sonntag die Single Mixed-Staffel (14.15 Uhr) und die Mixed-Staffel (17.10 Uhr). Von Mittwoch bis darauffolgenden Sonntag steigen für Damen und Herren jeweils ein Einzelwettbewerb (Mittwoch und Donnerstag, jeweils 17.15 Uhr), ein Sprint (Freitag, 17.45 Uhr und Samstag, 14.45 Uhr) und eine Verfolgung (Sonntag, 13.15 und 15.15 Uhr).

Die Saison endet mit dem Weltcup-Finale im russischen Tjumen (20. bis 25. März). In diesem Jahr waren Russland die Wettbewerbe wegen des Dopingskandals entzogen worden. 2018 werden sie aber aller Voraussicht nach stattfinden.

Insgesamt umfasst die Saison neun Stationen, zwei davon in Deutschland. Nach dem Jahreswechsel schießen und laufen die Athleten in Oberhof (2. bis 7. Januar) und Ruhpolding (9. bis 14. Januar).



Über allem schweben jedoch die Olympischen Spiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar). Die Wettkämpfe zählen anders als die WM-Rennen in anderen Jahren nicht zum Weltcup. Dennoch liegt der Fokus aller Athleten auf den Rennen in Südkorea. (Kalender des Biathlon-Weltcups)

Wer sind die Favoriten?

An den Dominatoren des vergangenen Winters wird auch dieses Mal kein Weg vorbeiführen. Martin Fourcade gewann den Gesamtweltcup sechs Mal in Folge, sein Abstand war zumeist deutlich.

Den Franzosen könnten vermutlich nur gesundheitliche Probleme aufhalten. Läuft es normal, kämpfen Anton Schipulin aus Russland, Johannes Tignes Bö (Norwegen) und der Deutsche Simon Schempp um Rang zwei.

Ähnlich verhält es sich bei den Damen. Laura Dahlmeier war in der letzten Saison kaum zu bezwingen - sofern sie am Start war. Da ihre härteste Konkurrentin, die Tschechin Gabriela Koukalova mit argen Achillessehnen- und Muskelproblemen kämpft, muss Dahlmeier vor allem Kaisa Mäkäräinen (Finnland), Marie Dorin-Habert aus Frankreich und Daria Domratschewa fürchten. Die Weißrussin hatte Anfang 2017 ihr Comeback nach Babypause gegeben.

Wie steht es um das deutsche Team?

Die Nominierung des offiziellen Kaders für den Auftakt und die anstehende Weltcup-Saison steht noch aus. Bei den Herren werden neben Schempp wieder Arnd Peiffer, Erik Lesser und Benedikt Doll um die Top Ten sowie olympisches Edelmetall kämpfen.

Die zweite Reihe bilden voraussichtlich Roman Rees, Johannes Kühn, David Zobel und Matthias Bischl.

Den Fokus ein wenig von Dahlmeier wegzulenken, hoffen bei den Damen Franziska Hildebrand, Maren Hammerschmidt, Vanessa Hinz und Franziska Preuß. Insbesondere Preuß ist im vergangenen Winter hinter den Erwartungen zurück geblieben und könnte - sofern sich ihre Pechsträhne mit Krankheiten und Pannen nicht fortsetzt - den Sprung zurück in die Weltspitze schaffen.

Umsteigerin Denise Herrmann will in ihrer zweiten Saison mit Gewehr auf dem Rücken durchstarten. Auch Luise Kummer, Karolin und Nadine Horchler sowie Annika Knoll hoffen auf Weltcup-Einsätze.

Wo kann man den Weltcup verfolgen?

Alle Rennen können Sie im LIVETICKER auf SPORT1.de und in der SPORT1 App verfolgen.

Eurosport überträgt die Wettkämpfe LIVE im TV. Zudem wechseln sich ARD und ZDF mit der Übertragung der Wettbewerbe ab.