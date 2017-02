Vom 6. bis 19. Februar findet im Schweizer Nobel-Skiort St. Moritz die Alpine Ski-Weltmeisterschaft statt. Die besten Skifahrer der Welt kämpfen um Gold Silber und Bronze (täglich im LIVETICKER).

Am Freitag geht der Kampf um die Medaillen in die nächste Runde: Für die Damen heißt es in der Super-Kombination zuerst, die langen Abfahrtsski anzuschnallen und dann auf die kurzen Slalom-Ski umzusteigen (Abfahrt ab 10 Uhr, Slalom ab 13 Uhr im LIVETICKER).

Deutschlands größte Medaillenhoffnung Viktoria Rebensburg geht in der Super-Kombi nicht an den Start, sondern konzentriert sich auf die Abfahrt am Sonntag und den Riesenslalom in der zweiten WM-Woche. Dafür hält WM-Debütantin Kira Weidle die deutsche Fahne hoch. Sie will "einfach nur lässig Skifahren und Gas geben".

SPORT1 hat alle wichtigen Informationen zur Ski-WM 2017:

+++ Der Zeitplan +++

Freitag, 10. Februar: Super-Kombination der Frauen (Abfahrt 10 Uhr, Slalom 13 Uhr)

Samstag, 11. Januar: Abfahrt der Männer (12 Uhr)

Sonntag, 12. Januar: Abfahrt der Frauen (12 Uhr)

Montag, 13. Februar: Super-Kombination der Männer (Abfahrt 10 Uhr, Slalom 13 Uhr)

Dienstag, 14. Februar: Teamwettbewerb (12 Uhr)

Donnerstag, 16. Februar: Riesenslalom der Frauen (9.45 Uhr und 13 Uhr)

Freitag, 17. Februar: Riesenslalom der Männer (9.45 Uhr und 13 Uhr)

Samstag, 18. Februar: Slalom der Frauen (9.45 Uhr und 13 Uhr)

Sonntag, 19. Februar: Slalom der Männer (9.45 Uhr und 13 Uhr)

- Die Medaillengewinner:

Super-G der Frauen: Gold: Nicole Schmidhofer (Österreich), Silber: Tina Weirather (Liechtenstein), Bronze: Laura Gut (Schweiz).

Super-G der Männer: Gold: Erik Guay (Kanada), Silber: Kjetil Jansrud (Norwegen), Bronze: Manuel Osborne-Paradis (Kanada)

- Die deutschen Starter

Frauen: Viktoria Rebensburg, Lena Dürr, Christina Geiger, Marina Wallner, Kira Weidle

Männer: Felix Neureuther, Stefan Luitz, Josf Ferstl, Andreas Sander, Linus Straßer, Dominik Stehle, Thomas Dreßen

- Die Weltmeister von 2015

Abfahrt: Tina Maze (Slowenien) und Patrick Küng (Schweiz)

Super-G: Anna Fenninger (Österreich) und Hannes Reichelt (Österreich)

Slalom: Mikaela Shiffrin (USA) und Jean-Baptiste Grange (Frankreich)

Riesenslalom: Anna Fenninger (Österreich) und Ted Ligety (USA)

Kombination: Tina Maze (Slowenien) und Marcel Hirscher (Österreich)

Teamwettbewerb: Österreich

- Die Alpine Ski-WM 2017 LIVE

LIVETICKER auf SPORT1.de

LIVE im TV bei ARD/ZDF und Eurosport

LIVESTREAM auf den Internet-Plattformen von ARD/ZDF und Eurosport