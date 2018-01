Deutschlands Topspringer Richard Freitag kehrt zur Skiflug-WM in Oberstdorf (18. bis 21. Januar) ins Team zurück. Bundestrainer Werner Schuster nominierte den 26-Jährigen knapp zwei Wochen nach dessen Sturz bei der Vierschanzentournee in Innsbruck für das Großereignis in Freitags Wahlheimat.

Zwei endlose Wochen war Freitag zum Zuschauen verurteilt, beim Comeback vor der Haustür platzt er fast vor Tatendrang. "Wir lassen es jetzt vier Tage lang ordentlich krachen! Es ist toll, wieder im Zirkus und beim Team zu sein", sagt der Sachse. Nach dem bitteren Sturz-Aus bei der Vierschanzentournee sollen die Titelkämpfe zu Freitags furioser Flugshow werden.

Die Bruchlandung von Innsbruck steckt dem großartig in die Saison gestarteten 26-Jährigen allerdings noch in den Knochen. "Ich bin noch nicht 100 Prozent schmerzfrei", sagt Freitag, für den die Titelkämpfe (Freitag bis Sonntag, jeweils ab 16.00 Uhr im LIVETICKER) damit auch ein Flug ins Ungewisse sind.

Freitags Form ist ungewiss

"Wir müssen abwarten, wie Ritschi wieder in die Wettkämpfe kommt. Medizinisch ist alles okay. Wie sein aktuelles Flugvermögen aussieht, ist schwer abzuschätzen. Dem Team tut es aber gut, dass wir in der derzeitigen Top-Besetzung antreten", sagt Bundestrainer Werner Schuster über Freitag, dessen Glücksschnurrbart trotz des Sturzpeches nicht dran glauben musste.

Körperlich ist er dank vieler Stunden Physiotherapie soweit wiederhergestellt, offen bleibt, wie es mental vor der Riesenbelastung Skifliegen aussieht.

"Eine Medaille, am liebsten zwei", lautet sein Ziel für die Entscheidungen auf der runderneuerten Heini-Klopfer-Schanze. Auch wenn in Severin Freund, 2014 Weltmeister, der beste deutsche Flieger verletzt fehlt, sind die Erwartungen groß - schließlich hat Schuster weitere Spezialisten für die Riesenbakken im Team.

Stoch winkt nächster Meilenstein

Bei der Generalprobe am Kulm wurde Andreas Wellinger, seit dem Vorjahr mit 238,0 Metern Schanzenrekordler in Oberstdorf, am Samstag nur 15., auch Markus Eisenbichler, mit 248,0 Metern deutscher Rekordhalter, schwächelte als Zehnter.

Während im Teamwettbewerb Norwegen deutlich favorisiert ist, gibt es im Einzel reichlich Sieganwärter. Stoch zählt natürlich dazu, der mit WM-Gold als zweiter Skispringer nach Matti Nykänen alle großen Titel geholt hätte.

Österreichs Weltrekordler Stefan Kraft gewann im Vorjahr beide WM-Tests in Oberstdorf, die Norweger Daniel Andre Tande und Johann Andre Forfang sowie Titelverteidiger Peter Prevc (Slowenien) sind ebenfalls Gold-Kandidaten.

Und die Oldies Simon Ammann (36/Schweiz), Weltmeister 2010, und Noriaki Kasai (45/Japan), Champion von - jawohl: 1992. Sie zeigten mit Rang drei und fünf am Kulm, dass sie mit ihrem Fluggefühl noch ganz vorne dabei sein können.

Der Zeitplan der Skiflug-WM:

Donnerstag: Qualifikation ab 16.00 Uhr

Freitag: Einzelspringen ab 16.00 Uhr im LIVETICKER

Samstag: Einzelspringen ab 16.00 Uhr im LIVETICKER

Sonntag: Teamspringen ab 16.00 Uhr im LIVETICKER

Die deutschen Starter bei der Skiflug-WM in Oberstdorf:

Richard Freitag, Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Karl Geiger und Stephan Leyhe

