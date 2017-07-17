DONNERSTAG, 20. Juli - Tag 1:
Die Eröffnungsfeier der World Games im LIVESTREAM
19 Uhr: Eröffnungsfeier
FREITAG, 21. Juli - Tag 2:
Tag 2 der World Games im LIVESTREAM
9 Uhr: Inline Speedskating (Männer/Frauen, Time Trial 300m - Vorrunde)
9 Uhr: Frisbee (Ultimate Mixed - Vorrunde)
11.15 Uhr: Sportklettern (Frauen, Boulder - Vorrunde)
14 Uhr: Aerobic (Dance Mixed/Pair Mixed - Finale)/Rhythmische Gymnastik (Frauen, Ball and Hoop - Vorrunde)
16 Uhr: Klettern (Männer, Boulder - Finale)
16 Uhr: Frisbee (Ultimate Mixed - Vorrunde)
16.30 Uhr: Inline Speedskating (Männer/Frauen, Time Trial 300m - Finale)
17 Uhr: Flossenschwimmen (Männer/Frauen, Apnoea/Bi Fins/Surface/Surface relay - Finale)
19 Uhr: Aerobic (Dance Mixed/Pair Mixed - Finale)/Rhythmische Gymnastik (Frauen, Ball and Hoop - Finale)
19.30 Uhr: Rettungsschwimmen (Männer/Frauen, Manikin 100m/Obstacle Swim 200m/Super Lifesaver 200m/Team 4x50 Obstacle Relay - Finale)
SAMSTAG, 22. Juli - Tag 3:
Tag 3 der World Games im LIVESTREAM
9 Uhr: Frisbee (Vorrunde)
10.30 Uhr: Inline Speedskating (Männer/Frauen, Sprint 500m - Viertelfinale, Halbfinale & Finale)
13 Uhr: American Football (USA-Deutschland - Halbfinale)
16.15 Uhr: Sumo (Männer/Frauen, Open Weight - Halbfinale)
17 Uhr: Sumo (Männer/Frauen, Lightweight/Middleweight/Heavyweight - Finale)
17.30 Uhr: Sportklettern (Männer/Frauen, Speed - Finale)
17.30 Uhr: Rettungsschwimmen (Männer/Frauen, 100m Manikin tow/50m Manikin Carry/Team 4x25m Manikin Relay/Team 4x50m Manikin Relay - Finale)
18 Uhr: Inline Speedskating (Männer/Frauen, Track 10.000m - Finale)
19 Uhr: American Football (Polen-Frankreich - Halbfinale)
19 Uhr: Frisbee (Ultimate Mixed, Vorrunde)
19 Uhr: Aerobic (Group/Trio Mixed/Step - Finale)/Rhythmische Gymnastik (Ball/Clubs/Ribbon - Finale)
19.30 Uhr: Flossenschwimmen (Männer/Frauen, 50m Apnoea/50m Bi Fins/50m, 100m, 200m, 400m Surface/4x100m Surface Relay - Finale)
SONNTAG, 23. Juli - Tag 4:
Tag 4 der World Games im LIVESTREAM
9 Uhr: Frisbee (Ultimate Mixed - Halbfinale)
10 Uhr: Inline Speedskating (Männer/Frauen, Track 1000m - Halbfinale & Finale)
10.40 Uhr: Frisbee (Ultimate Mixed - Halbfinale)
12.20 Uhr: Frisbee (Ultimate Mixed - Halbfinale)
13.15 Uhr: Sumo (Männer/Frauen, Lightweight/Middleweight/Heavyweight - Vorrunde)
14.30 Uhr: Sumo (Männer/Frauen, Lightweight/Middleweight/Heavyweight - Finale)
15.45 Uhr: Frisbee (Ultimate Mixed - Spiel um Platz 3)
16.30 Uhr: Inline Speedskating (Männer/Frauen, Track 15.000m, Halbfinale & Finale)
17.30 Uhr: Frisbee (Ultimate Mixed - Finale)
20 Uhr: Rollschuhkunstlauf (Männer/Frauen, Freeskating/Dance Mixed/Trial Mixed/Pair Mixed - Vorrunde)
MONTAG, 24. Juli - Tag 5:
Tag 5 der World Games im LIVESTREAM
9 Uhr: Inline Speedskating (Männer/Frauen, Time Trail 200m, Finale)
11 Uhr: Kraftdreikampf (Frauen, Lightweight - Finale)
14 Uhr: American Football (Spiel um Platz 3)
14.45 Uhr: Kraftdreikampf (Männer, Lightweight/Frauen, Middleweight - Finale)
15 Uhr: Akrobatik (Frauen/Mixed, Pair - Finale)/Trampolin (Männer, Synchronized - Finale)
15.30 Uhr: Faustball (Männer - Halbfinale)
16.30 Uhr: Inline Speedskating (Männer/Frauen, Road 20.000m - Finale)
17 Uhr: Boules (Petanque - Finale)
17 Uhr: Faustball (Männer - Halbfinale)
19 Uhr: American Football (Finale)
DIENSTAG, 25. Juli - Tag 6:
Tag 6 der World Games im LIVESTREAM
9 Uhr: Wasserski (Männer/Frauen, Slalom - Vorrunde)
11 Uhr: Kraftdreikampf (Männer, Middleweight - Finale)
11.15 Uhr: Inline Speedskating (Männer/Frauen, Road 500m/10.000m - Halbfinale & Finale)
13 Uhr: Faustball (Männer - Halbfinale & Finale)
14 Uhr: Kraftdreikampf (Frauen, Heavyweight - Finale)
14.30 Uhr: Wasserski (Männer/Frauen - Vorrunde)/Wakeboard (Frauen, Freestyle - Viertelfinale, Halbfinale & Finale)
16.30 Uhr: Karate (Männer/Frauen, Tatami 1 - Finale)
17 Uhr: Korfball (Spiel um Platz 3)
19 Uhr: Korfball (Finale)
19.30 Uhr: Akrobatik (Männer/Frauen, Tumbling/Frauen, Acrobatic/Männer, Acrobatic - Finale)
MITTWOCH, 26. Juli - Tag 7:
Tag 7 der World Games im LIVESTREAM
9 Uhr: Wakeboard (Männer/Frauen, Freestyle - Halbfinale & Finale)
12.30 Uhr: Kraftdreikampf (Frauen, Super Heavyweight - Finale)
13.30 Uhr: Wasserski (Männer, Classic Jump - Finale)
14 Uhr: Inline Speedskating (Inline - Vorrunde)
16 Uhr: Kraftdreikampf (Männer, Super Heavyweight - Finale)
17 Uhr: Karate (Männer/Frauen, Kata/Kumite - Finale)
18.30 Uhr: Kickboxen (Männer/Frauen - Vorrunde)
19 Uhr: Squash (Männer/Frauen - Vorrunde)
19 Uhr: Trampolin (Männer/Frauen, Double Mini/Frauen, Synchronized - Finale)/Akrobatik (Männer, Group - Finale)
18.30 Uhr: Beachhandball (Männer/Frauen - Vorrunde)
DONNERSTAG, 27. Juli - Tag 8:
Tag 8 der World Games im LIVESTREAM
9 Uhr: Wakeboard (Männer/Frauen, Freestyle - Halbfinale & Finale)
10 Uhr: Beachhandball (Männer/Frauen - Vorrunde)
12.30 Uhr: Wasserski (Männer/Frauen, Jump - Finale)
14 Uhr: Inline Speedskating (Inline - Vorrunde)
17 Uhr: Squash (Männer/Frauen, Einzel - Halbfinale)
18 Uhr: Inline Speedskating (Inline - Vorrunde)
18.15 Uhr: Kickboxen (Männer/Frauen - Finale)
FREITAG, 28. Juli - Tag 9:
Tag 9 der World Games im LIVESTREAM
9 Uhr: Jiu Jitsu (Männer/Frauen, Duo Mixed/Fighting/Ne-Waza - Vorrunde & Halbfinale)
10 Uhr: Billard/Snooker (Männer/Frauen - Carom 3 Cushion, Pool 9-Ball, Snooker 15-Reds - Vorrunde)
14 Uhr: Inline Speedskating (Männer, Inline - Halbfinale)
16.30 Uhr: Beachhandball (Frauen - Halbfinale)
16.30 Uhr: Jiu Jitsu (Männer/Frauen, Duo Mixed/Fighting/Ne-Waza - Finale)
17.30 Uhr: Beachhandball (Männer/Frauen - Halbfinale)
18 Uhr: Inline Speedskating (Inline - Halbfinale)
18.30 Uhr: Squash (Männer/Frauen, Einzel - Finale)
20.15 Uhr: Tanzen (Salsa/Standard Couple Mixed - Halbfinale & Finale)
SAMSTAG, 29. Juli - Tag 10:
Tag 10 der World Games im LIVESTREAM
9 Uhr: Beachhandball (Frauen - Vorrunde)
10 Uhr: Lacrosse (Frauen - Halbfinale)
12 Uhr: Inline Speedskating (Männer, Inline - Vorrunde)
13.50 Uhr: Beachhandball (Frauen - Spiel um Platz 3)
14 Uhr: Lacrosse (Männer - Halbfinale)
14 Uhr: Inline Speedskating (Männer, Inline - Halbfinale)
14.50 Uhr: Beachhandball (Männer - Spiel um Platz 3)
15 Uhr: Jiu Jitsu (Männer/Frauen, Duo/Team Mixed/Ne-Waza - Finale)
16 Uhr: Inline Speedskating (Männer, Inline - Finale)
18.15 Uhr: Beachhandball (Männer - Finale)
18.30 Uhr: Billard (Männer, Pool 9-Ball - Finale)
20 Uhr: Tanzen (Rock 'n' Roll/Latin Couple Mixed - Finale)
SONNTAG, 30. Juli - Tag 11:
Tag 11 der World Games im LIVESTREAM
9 Uhr: Lacrosse (Frauen - Halbfinale)
10 Uhr: Snooker (Finale)
11 Uhr: Bogenschießen (Männer/Frauen/Mixed, Target Compound - Halbfinale & Finale)
12.30 Uhr: Billard (Carom - Finale)
13.30 Uhr: Muaythai (Männer/Frauen - Finale)
14 Uhr: Lacrosse (Frauen - Finale)
14.30 Uhr: Inlinehockey (Männer - Finale)
15 Uhr: Kanupolo (Finale)
15 Uhr: Billard (Frauen, Pool 9-Ball - Finale)