Basketball LIVE: Piräus - FC Bayern, ALBA Berlin - MoraBanc Andorra

Deutschlands Basketball-Spitzenklubs FC Bayern Basketball und ALBA Berlin mischen auch auf europäischem Parkett in der entscheidenden Phase noch mit.

Während die Bayern in der Basketball-Euroleague bei Olympiakos Piräus gefordert sind, tritt ALBA im ersten Spiel des Playoff-Halbfinales gegen MoraBanc Andorra an.

SPORT1 begleitet beide Partien im LIVETICKER.

+++ Darum geht es für ALBA +++

Für ALBA geht es in der ersten Partie der Best-of-Three-Serie gegen das Team aus Andorra darum, den Heimvorteil zu verteidigen und damit in der Serie vorzulegen. ALBA stand als bisher letztes deutsches Team 2010 im Finale des Eurocups. In der Euroleague stand nie ein deutsches Team im Finale.

Albas Erfolg im Korac Cup 1995 ist bis heute der einzige große Triumph eines deutschen Basketball-Teams in Europa (abgesehen von den bestenfalls drittklassigen Bewerben EuroChallenge, FIBA Europe Cup oder FIBA Europe Cup Men).

+++ Darum geht es für Bayern +++

Für die Münchner geht es im Hexenkessel des griechischen Spitzenteams Olympiakos Piräus schon beinahe um alles. Die Griechen haben zwei Punkte mehr auf dem Konto und stehen auf dem achten Platz - der letzte Rang, der für den Einzug in die K.o.-Runde berechtigt. Mit einem Sieg würden die Bayern mit Piräus gleichziehen.