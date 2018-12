FC Schalke 04 würdigt Kohle-Kumpel - zum Durchklicken:

Gänsehaut-Atmosphäre auf Schalke: Die Königsblauen würdigten vor der Partie gegen Bayer Leverkusen den Abschied vom Steinkohle-Bergbau beeindruckend emotional. (Bundesliga: Schalke 04 - Bayer Leverkusen Jetzt im LIVETICKER)

Am Freitag wird in Bottrop mit "Prosper-Haniel" die letzte deutsche Zeche stillgelegt. Die Mannschaft läuft daher auch in Sondertrikots auf.

Eine Viertelstunde vor Spielbeginn gingen in der Arena schließlich die Lichter aus - Vorstandsboss Clemens Tönnies wurde symbolisch das letzte Grubenlicht übergeben. Der Ruhrkohle-Chor spielte das Steigerlied und die Nordkurve präsentierte eine aufwändige Choreographie.

SPORT1 zeigt die Bilder des Bergbau-Abschieds.