Ahmet Kutucu gilt als die große Nachwuchshoffnung im Sturm des FC Schalke 04 - und sie wird eigentlich bitter benötigt.

Mit Breel Embolo, Franco di Santo, Steven Skrzybski und Guido Burgstaller fallen mehrere Angreifer teilweise langfristig aus. Zudem ist Cedric Teuchert noch lange nicht bei 100 Prozent.

Wie gut, dass zumindest in der U19-Bundesliga ein Knipser das Trikot der Schalker trägt. Kutucu war in zehn Saisonspielen schon neunmal erfolgreich.

Als Belohnung wurde er für Domenico Tedesco für das Champions-League-Spiel gegen Lokomotive Moskau nominiert. (Champions League: FC Schalke - Lokomotive Moskau am Dienstag ab 18.55 Uhr im LIVETICKER, alle Infos ab 20.30 Uhr im Fantalk LIVE im TV auf SPORT1).

Tedesco: "Kutucu Charakterlich tiptop und sehr gewachsen"

"Ahmed ist schon letztes Jahr aufgefallen. Er ist ein torgefährlicher Spieler mit einem guten Abschluss, er bringt sich immer wieder in die Abschlusssituationen, hat eine gute Ballführung", lobte Schalkes Trainer Domenico Tedesco auf der Pressekonferenz in Moskau.

"Er will den Ball immer haben, das ist grundsätzlich eine Tugend, die uns gut gefällt. Er kann auch auf der Acht richtig gute Sachen machen, als Verbindungsspieler. Charakterlich tiptop, er ist jemand, der im letzten Jahr sehr gewachsen ist. Aufgrund der Situation glauben wir, dass er die Möglichkeit hat, sich die eine oder andere Spielminute zu erarbeiten."

Trotz der Lobeshymne seines Trainers sorgt Kutucu aber schon vor seiner ersten Einsatzminute als Profi für Aufregung.

Van der Vaart: "Kaum einer kann den Ball stoppen"

Was war passiert? Am Sonntag hatte Rafael van der Vaart harte Kritik an der Leistung der Schalker Spieler im Derby gegen Borussia Dortmund.

"Bei Schalke kann kaum einer den Ball stoppen und weiterspielen. Das finde ich erschreckend", sagte der ehemalige Mittelfeldspieler des Hamburger SV bei Sky.

Dieser Zitat markierte Kutucu mit "Gefällt mir" © Instagram / SPORT1

Und wie reagiert Kutucu: Der drückt auf Instagram auf den "Gefällt-mir-Button" unter dem Zitat, das seine Mannschaftskollegen heftig attackiert.

Ob ironisch gemeint oder nicht - in die Schlagzeilen hat es der U19-Nationalspieler der Türkei damit schon mal geschafft.