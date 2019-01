Bundesliga: Testspiele mit Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim

Der brasilianische Angreifer Joelinton hat die TSG Hoffenheim zum ersten Sieg im neuen Jahr geschossen.

Beim 5:2 (3:1) gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden erzielte der 22-Jährige drei Treffer (11./31./46.), zudem waren Dennis Geiger (40.) und Christoph Baumgartner (84.) erfolgreich.

Die Hoffenheimer, die in der kommenden Woche (18. Januar) gegen Rekordmeister Bayern München die Rückrunde eröffnen werden, treffen am Freitag in Murcia noch auf den RSC Anderlecht. Das Spiel gegen den belgischen Rekordmeister beginnt um 15.00 Uhr.

Werder reichen zwei Kruse-Tore nicht

Werder Bremen hat seinen Trainingsaufenthalt in Johannesburg mit einem Unentschieden abgeschlossen.

Nach zwei Toren von Mannschaftskapitän Max Kruse kamen die Hanseaten bei Bidvest Wits zu einem 2:2 (2:1). Die Norddeutschen werden am Wochenende in Bremen zurückerwartet.

Ex-Nationalspieler Kruse war in der 27. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß erfolgreich. In der 40. Minute traf der 30-Jährige per Distanzschuss. Für den jeweiligen Ausgleich für den aktuellen Tabellenführer der südafrikanischen Premier Soccer League sorgten der Schotte Simon Murray (30.) sowie Edson (65.)

Die erste Testpartie der Grün-Weißen gegen die Kaizer Chiefs war nach 50 Minuten wegen starker Regenfälle beim Stand von 1:0 für die Gäste abgebrochen worden.