Die Testspiele der Bundesligisten am Freitag im Überblick:

Beendet (1 Uhr): Eintracht Frankfurt - Sao Paulo/Brasilien 2:1

(12 Uhr): Borussia Dortmund - Willem II Tilburg in Marbella 0:0

(12 Uhr): TSG Hoffenheim - VV St. Truiden/Belgien in Murcia 0:0

13 Uhr: Werder Bremen - BidVest Wits/Südafrika

14 Uhr: Bayer Leverkusen - PEC Zwolle/Niederlande

14 Uhr: FC Augsburg - FC Antwerpen

15 Uhr: TSG Hoffenheim - RSC Anderlecht in Murcia

15 Uhr: VfB Stuttgart - Cercle Brügge in La Manga/Spanien

15 Uhr: 1. FC Nürnberg - Royal Excel Mouscron/Belgien in Gibraltar

15.30 Uhr: FC Schalke 04 - KRC Genk in Vila Nova de Famalicao/Portugal

16.15 Uhr: Bayer Leverkusen - Preußen Münster

17 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Standard Lüttich in La Linea de la Concepcion/Spanien

17 Uhr: Borussia Dortmund - Feyenoord Rotterdam in Marbella (ab 16.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

+++ BVB und TSG machen den Anfang +++

Los geht es bereits zur Mittagsstunde. Herbstmeister BVB trifft um 12 Uhr im Rahmen des Trainingslagers in Marbella auf die niederländische Mannschaft Willem II. Auch Hoffenheim muss gleich ran. Gegner ist der belgische Klub VV St. Truiden, gespielt wird in Murcia.

ANZEIGE: Jetzt aktuelle Trikots der Bundesliga-Klubs kaufen - HIER geht's zum Shop

+++ Frankfurt schlägt brasilianisches Topteam +++

Eintracht Frankfurt war bereits in der Nacht auf Freitag aktiv. Die Hessen gewannen ihr Vorbereitungsspiel beim Florida Cup in Saint Petersburg gegen den brasilianischen Spitzenklub FC Sao Paulo mit 2:1. Ante Rebic (9.) erzielte mit einem Foulelfmeter die Führung, die Nene (55.) ausglich. Die Entscheidung fiel durch ein Eigentor von Vinicius (64.).

+++ Großkampftag für Bundesliga-Klubs +++

Eine Woche vor dem Start in die Bundesliga-Rückrunde testen die Vereine fleißig ihre Form. Insgesamt stehen am Freitag 13 Vorbereitungspartien an. Borussia Dortmund, TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen sind jeweils sogar zweimal im Einsatz. SPORT1 begleitet alle Spiele im LIVETICKER.