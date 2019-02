FC Bayern: Robert Lewandowski erzielt sein 100. Tor in Allianz Arena

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski hat beim 3:1 gegen den FC Schalke 04 einen Meilenstein erreicht.

Der Pole erzielte seinen 100. Treffer in der Allianz Arena und ist damit der erste Profi, der diese Schallmauer durchbrach. Natürlich führt er damit auch die Torjägerliste in der Allianz Arena an.

Auf Rang zwei liegt Thomas Müller mit 94 Toren und Arjen Robben folgt mit 84 Treffern auf Rang drei.

Lewandowski zieht mit Reus gleich

Für Lewandowski war es bereits der 13. Treffer in dieser Saison, damit zog er in der Torjägerliste mit Dortmunds Marco Reus und Frankfurts Luka Jovic gleich.

Außerdem erreichte er gegen Schalke auch die Marke von zehn Assists, was ihm zuvor in der Bundesliga noch nie gelang.