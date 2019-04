Abräumer-Kandidaten für den FC Bayern zum Durchklicken:

Beim WM-Triumph der Franzosen war er der stille Held: N'Golo Kante räumte im defensiven Mittelfeld auf, während die Offensive um Kylian Mbappe, Antoine Griezmann und Co. glänzte.

Den Bayern fehlt seit Arturo Vidals Abgang ein Mann fürs Grobe. "Im Moment haben wir es vielleicht so in der Form nicht, also müssen die, die da sind, das trotzdem machen", sagte FCB-Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Aber wer könnte Abhilfe schaffen? SPORT1 zeigt eine Auswahl an Mittelfeldabräumern.