Der Fan-Skandal in Athen in Bildern zum Durchklicken:

Schlimme Szenen vor dem Champions-League-Duell zwischen AEK Athen und Ajax Amsterdam (0:2):

Vor dem Anpfiff liefen einige Anhänger der Griechen durch den Innenbereich des Stadions zum Gästeblock und warfen unter anderem eine brennende Leuchtfackel und sogenannte "Petrol Bombs" (Benzinbomben) in die Gruppe der mitgereisten Fans der Niederländer. An einer Plexiglas-Scheibe am Gästeblock explodierte zudem ein Molotow-Cocktail, es bildete sich ein Feuerball. Das ausgebrochene Chaos versuchte die Polizei mithilfe des Einsatzes von Schlagstöcken einzudämmen.

Wie diverse Bilder zeigen, wurden einige Ajax-Fans bei den Auseinandersetzungen verletzt, einer davon schwer.

Laut Medienberichten vermuteten die AEK-Fans, dass sich im Gästeblock auch Anhänger des Lokalrivalen Panathinaikos Athen befinden würden.

Ajax-Kapitän Matthijs de Ligt unterbrach das Aufwärmen, lief zu den Ajax-Fans und versuchte, diese zu beruhigen. AEK Athen wartet nach fünf Spielen in der Champions League noch auf seinen ersten Punkt. SPORT1 zeigt den Fan-Skandal in Bildern.