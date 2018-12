In der Champions League fallen in der Gruppenphase die letzten Entscheidungen.

Aus deutscher Sicht sind am Dienstag der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund im Einsatz.

Die Schalker empfangen in der heimischen Veltins Arena Lokomotive Moskau (Champions League: FC Schalke - Lokomotive Moskau ab 18.55 im LIVETICKER). Die Königsblauen gehen ohne Druck in die Partie: Der Einzug ins Achtelfinale steht trotz der 1:3-Pleite beim FC Porto bereits seit dem letzten Spieltag fest, der Sieg in Gruppe D ist nicht mehr möglich.

Borussia Dortmund hat im Duell mit AS Monaco durchaus noch Chancen auf den Gruppensieg (Champions League: AS Monaco - Borussia Dortmund ab 21 Uhr im LIVETICKER). Dafür müssen die vom Derbysieg auf Schalke immer noch beseelten Westfalen beim abstiegsgefährdeten französischen Vizemeister unbedingt gewinnen und gleichzeitig auf einen Ausrutscher von Atletico Madrid beim FC Brügge hoffen.

Leicht wird das Unterfangen aber nicht. Die Dortmunder müssen in Monaco unter anderem auf Reus, Witsel, Sancho, Delaney und Piszczek verzichten. Auch Jacob Bruun Larsen und Dan-Axel Zagadou sind nicht dabei.

Der Fantalk im XXL-Format

Alles Wissenswerte zu diesen Partien - und noch viel mehr - sehen Sie ab 20.45 Uhr bei Der Fantalk bei SPORT1.

Seit dieser Saison können die Fans im Fantalk zweimal pro Woche in der Champions League mitfiebern. SPORT1 präsentiert auch am Mittwoch die Talk-Sendung im XXL-Format LIVE ab 20.45 Uhr. Information, Unterhaltung, Diskussion und Analyse schon während der 90 Minuten: Hier ist jeder richtig, der die Partien nicht im Pay-TV sehen kann.

Im Mittelpunkt stehen die Spiele der deutschen Klubs. SPORT1 informiert topaktuell zu den jeweiligen Spielen, dazu ordnet die Expertenrunde im Free-TV die Geschehnisse ein.

Thon und Wiese im Fantalk zu Gast

Am Dienstag moderiert Thomas Helmer die Sendung. Gäste der Runde sind Olaf Thon, Tim Wiese, Celia Sasic, Rudi Brückner und Hartwig Thöne (SPORT1).

Co-Moderatorin Valentina Maceri wird wieder Teil der Fantalk-Runde sein und sowohl das Publikum vor Ort als auch die User in den Social-Media-Kanälen einbinden.

Parallel zur Sendung finden Fußball-Interessierte auf SPORT1.de und in der SPORT1-App ein umfangreiches LIVE-Programm - sowohl zu den Spielen selbst, als auch zur Sendung und den Reaktionen in den sozialen Netzwerken.

Liveshow vor neuer Kulisse

Der Fantalk fährt in dieser Saison aber nicht nur bei den Experten und beim digitalen Angebot groß auf. Auch die Kulisse hat einiges zu bieten.

Die Champions Sportsbar im Marriott Hotel in München, der neue Schauplatz der Sendung, bietet Stadionatmosphäre im Kleinformat.

Der neue Fantalk: So geht Champions League auf SPORT1.