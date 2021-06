Kurz vor dem EM-Achtelfinale gegen Deutschland ist Englands Nationalspieler Luke Shaw der Kragen geplatzt. (EM 2021, Achtelfinale: England - Deutschland am Dienstag ab 18 Uhr im LIVETICKER)

"Hoffentlich kann er seinen Frieden finden und aufhören, sich um mich zu sorgen. Offensichtlich denkt er viel über mich nach", sagte Shaw über Star-Coach José Mourinho: "Er muss seinen Job machen. Ich bin es gewohnt, dass er negative Dinge über mich sagt, also sehe ich darüber hinweg." (Alles Wichtige zur EM)

Der aktuelle Coach von AS Rom hatte ihn in seiner Aufgabe als Radioexperte zuvor wieder einmal kritisiert und seine Standardsituationen als "dramatisch schlecht" bezeichnet. Bereits in ihren gemeinsamen zweieinhalb Jahren bei Manchester United übte er öffentlich regelmäßig heftige Kritik am englischen Außenverteidiger.

Anzeige

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Fußball-EM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

Shaw über Mourinho: "Kann sagen, was er will"

"Er spricht gerne und viel über mich, wie jeder in letzter Zeit gesehen hat. Aber er kann sagen, was er will, ich werde mich auf mich selbst konzentrieren. Ich trete Standardsituationen bei United - es ist also nicht so, als wäre ich nicht bereit dafür", sagte der 25-Jährige über die jüngste Kritik von Mourinho.

In England gibt es das Gerücht, dass Mourinho Shaw nie verzeihen konnte, dass dieser sich nach seinem Abgang aus Southampton für Manchester United statt dem FC Chelsea entschieden hatte. Damals trainierte der Portugiese noch Chelsea.

"Er mag einige Spieler, andere mag er nicht. Ich fiel in die Kategorie, die er nicht mochte. Ich habe alles versucht, um wieder in seine Mannschaft zu kommen, aber es hat nie geklappt, egal was ich gemacht habe. Es lässt sich nicht verbergen, dass wir nicht miteinander auskamen", sagte Shaw rückblickend.

United-Spieler Shaw: "Bin in seinem Kopf"

Die ständigen negativen Kommentare von Mourinho über ihn fallen laut Shaw sogar seinen Mitspielern auf: "Es ist Zeit, weiterzuziehen. Ich versuche, weiterzumachen, aber er kann es offensichtlich nicht. Er redet ständig über mich, was ich ziemlich seltsam finde. Sogar einige der Jungs haben gesagt: 'Was ist sein Problem?' und 'Warum redet er ständig (über dich, Anm. d. Red.)?'"

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Für Shaw bleibt nur der Schluss: "Offensichtlich bin ich oft in seinem Kopf. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von euch weiß, wie schlimm die Kritik in den zwei oder drei Jahren, die ich mit ihm zusammenarbeitete, wirklich war. Was er jetzt sagt, ist nichts im Vergleich dazu, wie es früher war."

Shaw will nun aber den Fokus auf das Spiel gegen Deutschland richten: "Es ist nicht zu leugnen, dass Deutschland eine starke Mannschaft hat. Wir müssen unser Bestes geben, um sie schlagen zu können."

Eines ist wohl sicher - Mourinho wird das Spiel und die Standards rund um Shaw gespannt verfolgen.

Alles zur Fußball-EM 2021 bei SPORT1:

Alle News & Infos zur EM 2021

Spielplan & Ergebnisse der EM 2021

EM-Liveticker

Tabelle & Gruppen der EM 2021

Alle Teams der EM 2021