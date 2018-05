Die Schweizer Nationalmannschaft muss bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) auf den Wolfsburger Bundesligaprofi Admir Mehmedi (27) verzichten.

Dies teilte der Schweizer Verband SFV am Freitag mit. Nach Angaben des SFV sei zwar die Mittelfußverletzung, die sich Mehmedi im Februar zugezogen hatte, ausgeheilt, allerdings sei der Trainings- und Wettkampfrückstand zu groß.

"Es ist ein Entscheid des Kopfes, nicht des Herzens. Ich spürte einfach, dass ich dem Team kaum das bringen kann, was es von mir erwarten darf, zumal an einer Weltmeisterschaft", sagte Mehmedi: "Darum wollte ich dem Trainer so früh wie möglich klare Entscheidungsgrundlagen bieten und auf keinen Fall einen Platz im Team blockieren."

In der Gruppe E trifft die Schweiz in Russland auf Rekord-Weltmeister Brasilien, Costa Rica und Serbien.