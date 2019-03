Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Bundesliga auch sein 23. Saisonspiel gewonnen und damit seine Verfolger auf Distanz gehalten. Die Flensburger setzten sich am Donnerstagabend 33:28 (17:13) bei TSV Hannover-Burgdorf durch und führen die Tabellen mit 46:0 Punkten weiter souverän an.

Der Tabellenzweite THW Kiel (42:6) beim 27:22 (10:10) gegen den SC DHfK Leipzig und die drittplatzierten Rhein-Neckar Löwen (38:8) beim 31:21 (15:13) gegen die HSG Wetzlar gaben sich ebenfalls keine Blöße. Beide dürfen aber nur noch auf den Titel hoffen, wenn Flensburg kapital einbricht.

Vierter bleibt der SC Magdeburg (38:10) nach einem 35:26 (18:10) gegen die Eulen aus Ludwigshafen. Im direkten Duell um Platz fünf zog MT Melsungen durch ein 26:22 (12:8) nach Punkten mit den Füchsen Berlin (beide 30:18) gleich.

Überragender Spieler bei den Flensburgern war der dänische Weltmeister Rasmus Lauge mit elf Treffern. Auch Andy Schmid, Schweizer Spielmacher der Löwen, kam beim Kantersieg über Wetzlar zu elf Toren.