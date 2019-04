Silvio Heinevetter sorgt jetzt schon für den großen Transferhammer der Handball-Bundesliga. Der Nationaltorwart verlässt die Füchse Berlin und schließt sich der MT Melsungen an.

Allerdings geht der Wechsel nicht schon im kommenden Sommer über die Bühne, sondern erst 2020. Berlin-Manager Bob Hanning bestätigte die Meldung bei BILD: "Silvio hat mich am Sonnabend informiert, dass er uns 2020 verlässt."

Man geht jedoch nicht im Bösen auseinander. "Es haben sich schon mehrere Spieler sportlich verändern wollen, das ist ganz normal."

Große Erfolge mit Berlin

Der 34-jährige Torwart feierte auf Vereinsebene seine größten Erfolge mit den Füchsen. 2014 wurde er DHB-Pokalsieger, in den Jahren 2015 und 2018 gewann er den EHF-Pokal. Dazu wurde er 2015 Vereinsweltmeister und verteidigte im darauffolgenden Jahr den Titel.

Melsungen will aufrüsten

Dass der Freund von Schauspielerin Simone Thomalla dann nach elf Jahren die Hauptstadt verlässt und in die hessische Provinz wechselt, ist ein Statement der MT Melsungen. Mit Unterstützung des Pharmakonzern Braun, der in Melsungen seinen Firmensitz hat, will sich der Verein langfristig in der Top-5 des deutschen Handballs etablieren.