Die Formel-1-Autos der Saison 2019 zum Durchklicken:

Die Formel 1 startet Mitte März in Australien in die Saison 2019. Zwischen dem 7. und 18. Februar stellen die Teams ihre neuen Autos vor.

Vor allem in Sachen Aerodynamik müssen sich die Rennställe an neuen Vorgaben orientieren, was zu veränderter Optik führt. (Rennkalender der Formel 1 2019)

SPORT1 zeigt die Boliden für 2019.

Die F1-Präsentationstermine 2019 im Überblick:

7. Februar: Haas

11. Februar: Toro Rosso, Williams

12. Februar: Renault

13. Februar: Red Bull, Mercedes, Racing Point

14. Februar: McLaren

15. Februar: Ferrari

18. Februar: Alfa Romeo