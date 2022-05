Basketballstar Griner in Russland "zu Unrecht festgenommen"

Die amerikanische Frauen-Profiliga WNBA will in allen zwölf Hallen Griners Initialen (BG) und ihre Rückennummer (42) am Spielfeldrand auf dem Parkett aufbringen. Die Saison beginnt am Freitag. "Wir arbeiten weiter daran, Brittney nach Hause zu bringen, und sind dankbar für die Unterstützung, die die Basketball-Gemeinde BG und ihrer Familie in dieser außergewöhnlich herausfordernden Zeit hat zukommen lassen", sagte WNBA-Chefin Cathy Engelbert.