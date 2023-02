Bryant-Trikot wird versteigert - Rekord möglich

Bis zu sieben Millionen Dollar soll das Jersey des einstigen NBA-Starspielers der Los Angeles Lakers kosten, das gab das New Yorker Auktionshaus Sotheby‘s am Donnerstag bekannt. Damit könnte der bisherige Höchstpreis von 3,7 Millionen Dollar für ein Bryant-Trikot fast verdoppelt werden. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der NBA)

Den Weltrekord für ein "Matchworn"-Jersey, also ein bei einem Spiel getragenen Trikot, überträfe die Versteigerung aber nicht. Dieser liegt bei 10,1 Millionen Dollar, die im vergangenen September für ein Chicago-Bulls-Trikot von Michael Jordan geboten wurden. Jordan, der als bester Basketballer der Geschichte gilt, trug dieses während des sogenannten "Last Dance", seinem letzten Titelrennen mit den Bulls im Jahr 1998.

Bryant-Trikot Teil einer Online-Auktion

Laut Sotheby‘s soll die Lakers-Ikone es in 25 Partien der Saison 2007/08 getragen haben. Am Ende der Spielzeit war Bryant zum einzigen Mal in seiner Karriere als wertvollster Spieler der nordamerikanischen Profiliga NBA ausgezeichnet worden.