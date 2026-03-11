Unruhe bei Theis-Team: Trainer Spanoulis hört in Monaco auf

SID 11.03.2026 • 12:52 Uhr Der zweifache französische Basketball-Meister AS Monaco braucht einen neuen Trainer. Die Unruhe beim Team von Daniel Theis wird größer.

Für Welt- und Europameister Daniel Theis wird es beim zweimaligen französischen Basketball-Meister AS Monaco zunehmend ungemütlich. Der in finanzielle Schwierigkeiten geratene Klub muss sich nun auch einen neuen Trainer suchen.

Headcoach Vassilis Spanoulis einigte sich nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP mit dem Verein am Mittwoch auf eine Trennung. Schon bei den vergangenen zwei Pflichtspielen hatte Spanoulis nicht mehr auf der Bank gesessen.

Monaco vor ungewisser Zukunft

Der Grieche war im November 2024 nach Monaco gekommen und hatte das Team in der vergangenen Saison ins EuroLeague-Finale geführt, wo Fenerbahce Istanbul die Oberhand behielt. Derzeit steht der Klub vor einer ungewissen Zukunft, zuletzt wurden Gehälter von Spielern erst verspätet gezahlt.