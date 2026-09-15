Der Handball-Topfunktionär appelliert an die Verantwortlichen im Sport, den Schwung von der Basketball-WM zu nutzen.

Topfunktionär Bob Hanning erhofft sich von der Heim-WM der Basketballerinnen Rückenwind für den gesamten Frauensport. „Wir haben begeisternde Auftritte unserer Nationalmannschaft erlebt, richtig guten Sport, richtig gute Unterhaltung“, sagte Hanning dem Sport-Informations-Dienst (SID): „Dieses Turnier war perfekte Werbung für den Frauensport.“

An den zehn Turniertagen an zwei Spielstätten in Berlin wurde der Zuschauerrekord für eine Frauen-WM im Basketball klar gebrochen. Die Spiele der deutschen Mannschaft waren sehr gut besucht, insgesamt strömten 236.015 Fans in die Uber Arena und die Max-Schmeling-Halle. Die bisherige Bestmarke lag bei 145.519 und wurde 2022 in Australien aufgestellt.

„Das Event mit den vollen Hallen und der Begeisterung hat mich stark an die Heim-WM der Handballerinnen erinnert“, sagte Hanning. Der Geschäftsführer vom Handball-Männerbundesligisten Füchse Berlin richtete aber auch einen Appell an die Verantwortlichen im Sport.

„Zentrale Aufgabe muss es jetzt sein, dass sich unsere Ligen in die gleiche Richtung entwickeln wie die Nationalmannschaften. Wir brauchen mehr Sichtbarkeit und mehr Professionalität, aber auch mehr Investitionen“, so Hanning: „Der Fußball macht es uns ein Stück weit vor. Dort ist die Nationalmannschaft längst ein großes Thema, die Liga kommt immer besser in Fahrt.“ Wie beim Frauenhandball glaubt Hanning auch im Basketball an das Potenzial der Sportart. „Das haben die letzten zehn Tage in Berlin gezeigt.“