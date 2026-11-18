Die verletzte Kapitänin Leonie Fiebich reist mit dem DBB-Team nach Portugal und ist zumindest beim Feiern des geglückten Jahresfinish mittendrin.

Bundestrainer Olaf Lange machte einmal die komplette Runde durch die Umkleidekabine, klatschte mit Deutschlands Basketballerinnen um die verletzte Kapitänin Leonie Fiebich ab und setzte anschließend für die Kamera ein schelmisches Grinsen auf. Die Erleichterung über den geglückten Abschluss eines emotionalen Basketballjahres war dem Coach sichtlich anzumerken.

„Nach dem etwas verunglückten Start gegen Ungarn und dann auch unseren Verletzungssorgen haben wir als Mannschaft sehr gut gespielt in Dänemark und uns dann heute nochmal einen Schritt weiterentwickelt“, sagte Lange über den letztlich deutlichen 73:52-Erfolg in Portugal, mit dem sich das deutsche Team eine gute Ausgangslage für die Rückrundenspiele in der EM-Qualifikation erarbeitet hatte.

Erneut ohne Kapitänin Fiebich hatte sein Team noch einmal alle Kräfte mobilisiert und das dritte Qualifikationsspiel für sich entschieden. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft“, sagte Lange, der sich vor allem über die verbesserte Defensive freute.

Fiebich, bei der am Samstag in Dänemark muskuläre Probleme aufgetreten waren, hatte zwar als einzige Spielerin nicht mitwirken können, dafür aber allein durch ihre Anwesenheit im portugiesischen Odivelas maximales Commitment gezeigt. Bei der anschließenden Siegerpose, bei der die deutschen Frauen ihr mittlerweile bekanntes Herz mit den Händen formten, war Fiebich dann mit dabei.