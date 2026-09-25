Übertragung der Basketball-Champions-League geklärt

Die Übertragungsrechte aller 64 Partien der Basketball-Champions-League gehen an MagentaTV.

Die Deutsche Telekom hat Exklusivrechte an der Basketball-Champions-League erworben und zeigt jedes Spiel mit deutscher Beteiligung live. Das gab das Unternehmen am Freitag bekannt. Ab dem Viertelfinale werden alle Partien des Wettbewerbs bei MagentaTV übertragen. Das Paket umfasst bis zu 64 Spiele.

Im Europapokal, ausgerichtet vom Weltverbandes FIBA, treten der deutsche Meister Alba Berlin, Pokalsieger BMA365 Baskets Bamberg, die Telekom Baskets Bonn und Rasta Vechta an. Bonn hatte die Champions League 2023 gewonnen. Die Saison beginnt am 6. Oktober.